Milan così entrano altri 80 milioni | capolavoro di Igli Tare

Il Milan si conferma maestra nel valorizzare i propri talenti, trasformando ogni operazione di mercato in un vero e proprio capolavoro economico. Dopo le cessioni di Reijnders e Theo, altri nomi sono pronti a lasciare il club, portando nelle casse rossonere altri 80 milioni di euro. Igli Tare, con il suo sguardo strategico, firma questa nuova meraviglia, dimostrando che il vero obiettivo è costruire un futuro solido e di successo.

Prima è stato Reijnders, poi Theo. E ora altri nomi sono pronti a salutare, lasciando milioni sul tavolo. Il Milan non svende, costruisce. E Tare, nel silenzio, firma il vero capolavoro (LaPresse) – serieanews.com Il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri è un cantiere aperto. Ma per ora si lavora soprattutto a svuotarlo, quel cantiere. Le entrate ci sono, e continueranno ad arrivare, ma serviva prima di tutto sfoltire. Liberarsi di chi non rientra nel progetto tecnico, ma anche e soprattutto capitalizzare. Perché un conto è vendere per fare spazio.