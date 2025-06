Milan avanti tutta per Gyokeres Le ultime novità intorno all’attaccante che potrebbe diventare rossonero

Il Milan non perde tempo e punta con decisione su Gyokeres, l’attaccante svedese che potrebbe portare nuova linfa al reparto offensivo rossonero. Con un valore stimato di circa 70 milioni, il sogno dei tifosi sta prendendo forma: le ultime novità sul possibile trasferimento sono cariche di entusiasmo e aspettative. La corsa a Gyokeres si infiamma, ma quali sono le carte in gioco? La risposta, tra passione e strategia, potrebbe cambiare il futuro del Diavolo.

Milan, sogno Gyokeres: attaccante da 70 milioni nel mirino. La situazione attuale dei rossoneri Il Milan guarda in alto per rinforzare l'attacco e il nome che sta infiammando il calciomercato rossonero è quello di Viktor Gyokeres. L'attaccante svedese, classe 1998, è reduce da una stagione straordinaria con lo Sporting Lisbona, dove ha messo a segno

