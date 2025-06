MIIST | sbarca in Abruzzo il suo progetto globale e lo affida a Marlò

Miist sbarca in Abruzzo con un progetto globale, affidando a marl242 la missione di diffondere "Could You Lend Me a Smile". Questo brano trascende le barriere linguistiche, tradotto in 15 lingue e reinterpretato da artisti di tutto il mondo. L’Italia si unisce al coro con la voce emozionante di Federica Di Marcello, alias Marlò, trasformando il pezzo in un potente messaggio di speranza e connessione universale. Un inno che invita a riabbracciare ciò che conta davvero...

Parliamo di “Could You Lend Me a Smile” il brano di MIIST che ha trovato la traduzione in tutto il mondo. Ben 15 lingue diverse e altrettanto versioni rese personali da ogni artista chiamato a collaborare. Anche l’Italia fa il suo e in causa è stata scelta la splendida voce della cantautrice di Pescara Federica Di Marcello in arte Marlò. Un brano che diviene manifesto sociale (quasi politico), inno di speranza a riconnetterci per davvero a tutto ciò che c’è di vero e di importante nella vita di ognuno di noi. A volte basta poco, un sorriso, un briciolo di tempo da sottrarre al caos di ogni giorno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - MIIST: sbarca in Abruzzo il suo progetto globale e lo affida a Marlò

In questa notizia si parla di: miist - sbarca - abruzzo - progetto

Progetto nocciole Ferrero, in Abruzzo al via impianti - Salvo con 700 soci, partono piantumazioni SAN SALVO (CHIETI) , 18 ottobre 2019, 20:00 ... Riporta ansa.it

Ecco progetto Life3H, in Abruzzo autobus a idrogeno - Ecco progetto Life3H, in Abruzzo autobus a idrogeno Regione capofila con Lazio e Umbria. Si legge su ansa.it