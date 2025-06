Migranti i giudici non fermano l’operazione-Albania | altri 15 trasferimenti il Pd chiama le toghe rosse

In un contesto in cui le sentenze giudiziarie tentano di frenare le operazioni di trasferimento dei migranti verso l’Albania, i numeri dimostrano che il flusso non si ferma. Nonostante le polemiche e le controversie legali, il governo rimane deciso a far funzionare il centro migranti, evidenziando come, in politica, spesso la realtà dei fatti superi le aspettative. Siamo in una fase cruciale di questa complessa vicenda, che continuerà a evolversi sotto i riflettori dell’opinione pubblica e delle istituzioni.

Che le partenze siano state “frenate” dalle sentenze “contro”, è un dato di fatto, che neanche il ministro Matteo Piantedosi si sente di negare. Ma che le partenze e i trasferimenti dei migranti verso il Cpr dell’Albania proseguano, nonostante tutto, è un dato di fatto. “Il centro migranti funzionerà. I numeri sono piccoli, è vero, purtroppo ci sono stati dei pronunciamenti giudiziari nazionali, alcuni anche contraddittori tra di loro. Siamo in attesa che si pronunci la Corte di giustizia europea. Siamo convinti che siamo dalla parte del giusto, dal punto di vista dell’applicazione del diritto anche europeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, i giudici non fermano l’operazione-Albania: altri 15 trasferimenti, il Pd “chiama” le toghe rosse

Dl Albania, scontro tra giudici: Roma sconfessa la Cassazione su trattenimento migranti a Gjader - A Roma si consuma uno scontro tra giudici sulla gestione dei migranti. La Corte di Appello smentisce la Cassazione, chiedendo di rivalutare il trattenimento di un migrante ghanese a Gjader, accusando una mancata applicazione della direttiva europea sulle procedure d’asilo.

