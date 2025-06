Michelle Hunziker sorprende l’estate con un nuovo amore

L’estate si colora di nuove emozioni con Michelle Hunziker, che sorprende tutti svelando un romanticismo nascosto ma intenso con Nino Tronchetti Provera. La showgirl e l’imprenditore, occhi puntati e cuori in fermento, si mostrano mano nella mano, lasciando intuire una relazione fatta di riservatezza e passione. È il segno che l’amore, anche sotto il sole cocente, sa sorprenderci e rinnovare il nostro spirito.

. Una relazione discreta ma intensa con Nino Tronchetti Provera. Nino Tronchetti Provera PH Screen Michelle Hunziker ha un nuovo amore. La notizia arriva come un lampo sofisticato nel cielo di inizio estate, e a confermarla sono immagini che parlano senza bisogno di didascalie: lei e Nino Tronchetti Provera, imprenditore dal profilo riservato e dall’eleganza sobria, mano nella mano per le strade di Milano, poi un bacio tenero che dissolve ogni dubbio. Un gesto naturale, ma inesorabilmente carico di significato, che racconta l’inizio di una nuova storia per la conduttrice svizzera più amata d’Italia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com