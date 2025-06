Michele Zaza – Arborescenza Terrestre mostra a Palazzo Migliaresi

Dal 3 al 13 luglio 2025, Palazzo Migliaresi di Pozzuoli diventa un'esperienza immersiva con la mostra "Michele Zaza – Arborescenza Terrestre". Un evento site specific che celebra i colori, la storia e la conformazione unica di Pozzuoli, offrendo ai visitatori un viaggio tra arte e natura. Non perdere l’opportunità di scoprire come l’ambiente locale ispira le creazioni di Zaza, rendendo questa esposizione imperdibile per tutti gli appassionati di cultura e paesaggio.

Dal 3 luglio al 13 luglio 2025, il Palazzo Migliaresi di Pozzuoli ospiterà la mostra "Michele Zaza – Arborescenza Terrestre", mostra site specific, pensata proprio per Pozzuoli, ispirata ai suoi colori, alla sua storia e alla sua peculiare conformazione geomorfologia tornata di grande attualità nell'ultimo anno. La mostra ha il Patrocinio Morale dal Comune di .

