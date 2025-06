Michael bay torna alla regia dei transformers

Il mondo di Transformers si prepara a una nuova epica avventura, questa volta sotto la guida di Michael Bay, che potrebbe tornare a dirigere il franchise. Dopo anni di alti e bassi, l'industria cinematografica sembra puntare a rinvigorire la saga con un progetto ancora in fase embrionale, suscitando entusiasmo tra fan e addetti ai lavori. Sono circolate indiscrezioni e rumors che alimentano l’attesa di un possibile nuovo film, promettendo un ritorno alle origini con effetti spettacolari e azione travolgente.

