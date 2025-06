Mia sorella Aurora Tila ammazzata a 13 anni | i genitori dei figli maschi devono insegnare ad accettare i no

la nostra famiglia deve trovare la forza di affrontare questa tragedia con coraggio e unità. Aurora ci ha lasciato troppo presto, e il suo dolore ci ricorda quanto sia importante insegnare ai figli ad accettare i no e a gestire le emozioni difficili. Solo così possiamo onorare la sua memoria e costruire un futuro fatto di comprensione e speranza, anche in momenti così drammatici.

Viktoria Tila è la sorella di Aurora. Che è morta il 25 ottobre 2024 a 13 anni precipitando dal terrazzo del condominio in cui viveva a Piacenza. Per l’omicidio è accusato un 15enne che si dichiara innocente. È accusato anche di stalking. Ma i giudici hanno escluso la premeditazione. E la ragazza parla con La Stampa: «Non può esserci gioia quando perdi una sorella in un modo così doloroso. Puoi solo provare rabbia e amarezza. Ma sento che aggiungendo lo stalking nei capi di imputazione è stata fatta un po’ di giustizia. È stata riscattata un po’ della dignità di Aurora». La procura e i giudici. 🔗 Leggi su Open.online