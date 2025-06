Mi terrei Osimhen il parere spiazza | è successo in diretta

Il nome di Osimhen torna a scaldare le voci di mercato, sorprendendo i tifosi con un parere inaspettato. Con il successo in diretta da 232, il nigeriano si candida ancora di più come l’attaccante ideale per la nuova stagione azzurra. Mentre la dirigenza del Napoli valuta diversi profili, il futuro dell’attacco partenopeo si fa sempre più intrigante: nel frattempo, le trattative continuano a tenere banco.

Il nome del nigeriano torna nuovamente caldo: per qualcuno potrebbe essere l’attaccante adatto alla rosa di Conte. Continuano i casting del Napoli per un nuovo attaccante. La dirigenza azzurra ha messo nel mirino diversi profili interessanti ed adatti alle richieste di Antonio Conte. La trattativa con Darwin Nunez sembra essere in dirittura d’arrivo, mentre resta in stand-by un ipotetico affare con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Nel frattempo arriva un parere che lascia tutti i supporters partenopei davvero senza parole. Torna in voga il nome di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano sarebbe la soluzione migliore alle necessitĂ del club campione d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Mi terrei Osimhen”, il parere spiazza: è successo in diretta

