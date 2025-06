Mi hanno punta al braccio dopo mi sono sentita intorpidita e strana | la testimonianza di Manon una delle 145 donne vittime del Needle Spiking

Manon, una delle 145 donne vittime di needle spiking durante la Festa della Musica a Bordeaux, ha condiviso la sua terribile esperienza. Dopo essere stata punta al braccio, si è sentita intorpidita e stranita, vivendo un momento di puro terrore in mezzo alla folla. La sua testimonianza, raccolta dalla CNN, mette in luce un fenomeno inquietante che richiama l’attenzione sulla sicurezza di tutti noi. Qualcuno le ha dato...

C’era anche la 22enne Manon tra le 145 le donne che hanno denunciato di aver subito “punture” da parte di sconosciuti durante la Festa della Musica di Bordeaux, nella notte fra sabato 21 giugno e domenica 22 giugno. La vittima è stata intercettata dalla CNN e ha raccontato come ha vissuto quella sera da incubo. All’1:30 di notte Manon si è accorta di essere stata punta al braccio da un ago, in mezzo alla folla di Bordeaux. “Qualcuno mi ha dato un colpetto sull’avambraccio sinistro. – ha raccontato – Ho iniziato a sentire un intorpidimento muscolare, come quando si riceve un vaccino. Dopo circa 30 minuti, è apparso il segno dell’iniezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it