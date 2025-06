Mi devi 50 euro | accoltella il cognato sulla banchina della metro B

Un episodio di inaudita violenza scuote la metropolitana: un uomo di 42 anni egiziano, dopo quattro anni di silenzio, si è scagliato contro il cognato sulla banchina della Metro B. La richiesta di denaro si è trasformata in un gesto estremo, lasciando dietro di sé paura e mistero. Ma cosa ha spinto questa escalation improvvisa? La verità emerge solo ora, mentre le indagini cercano di fare luce su questo inquietante episodio.

"Mi devi 50 euro, non scappare". Non si vedevano da 4 anni eppure, dopo averlo riconosciuto, ci ha messo poco a passere all'azione. In tasca aveva un coltello che portava con sé, anche se al momento non è chiaro il motivo. Di certo l'uomo, un 42enne egiziano, lo ha impugnato e accoltellato il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

