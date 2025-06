Mette-Marit di Norvegia indagini concluse | il figlio Marius sospettato di 23 reati

L’ombra di scoperte scioccanti si abbatte sulla famiglia reale norvegese: Marius Borg Hoiby, figlio della Principessa Mette-Marit, è stato incriminato per ben 23 reati, tra cui tre di stupro. Un anno difficile che mette a dura prova i valori e l’immagine della monarchia, con un’indagine lunga e complessa che ha sconvolto il Paese. La verità rischia di cambiare per sempre il volto della nobiltà norvegese.

Non è stato un anno facile per la famiglia reale norvegese, ma gli eventi delle ultime ore suggeriscono che la situazione non cambierà. Marius Borg Hoiby, figlio della Principessa Mette-Marit di Norvegia, è stato accusato di 23 crimini, tre dei quali di stupro. A farlo sapere la polizia di Oslo, dopo un'inchiesta durata quasi un anno e che ha scosso le fondamenta della monarchia. Hoiby, frutto di una relazione precedente al matrimonio della madre con il Principe ereditario Haakon, è accusato di un caso di stupro, due casi di stupro senza rapporto sessuale e quattro casi di comportamento sessuale offensivo, in un elenco che comprende anche minacce, vandalismo, abusi e infrazioni stradali.