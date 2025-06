Metsola | No armi nucleari per l' Iran l' Ue spinge per de-escalation – Il video

In un mondo sempre più complesso, la fermezza dell’Europa contro il rischio nucleare iraniano si fa sentire forte e chiara. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ribadisce che “all’Iran non deve mai essere permesso di sviluppare armi nucleari”, sottolineando l’impegno per una strategia di de-escalation e pace. La lotta contro la proliferazione nucleare rappresenta una priorità imprescindibile per garantire sicurezza e stabilità globale.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 “All'Iran non deve mai essere permesso di sviluppare armi nucleari. Questa è una minaccia non solo per la regione, ma per il mondo intero. L'Unione Europea continuerà a spingere per una de-escalation”. Così la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Council Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

