Metropolitana lilla a Monza Salvini conferma tutte le 11 fermate | ora si cercano i soldi

Metropolitana lilla a Monza: un progetto che promette collegamenti più veloci e sostenibili, con 11 fermate confermate e nessuna riduzione nel percorso fino a Milano. Tuttavia, il grande interrogativo rimane: chi si farà carico dei oltre 589 milioni di euro di costi aggiuntivi? La buona notizia è che le istituzioni continuano a lavorare, ma ora si attende una risposta concreta sulla copertura finanziaria.

Monza, 27 giugno 2025 – Undici fermate confermate, ritenute importanti da tutte le istituzioni presenti, e la promessa che i l prolungamento della M5 da Milano a Monza non subirà tagli. Ma il nodo cruciale resta in sospeso: chi coprirà gli oltre 589 milioni di euro di extra-costi emersi nei mesi scorsi? È una fumata grigia, anche se di buon auspicio, quella che si alza dalla sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma, dove ieri si è svolto un incontro operativo tra il ministro Matteo Salvini e i s indaci di Monza Paolo Pilotto, di Milano Giuseppe Sal a, di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana collegato in videoconferenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it