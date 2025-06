Metro 5 da Milano fino a Monza | salve tutte le fermate ma si cercano i fondi

Il futuro della Metropolitana 5 di Milano si fa sempre più concreto: il progetto completo fino a Monza, con tutte le undici fermate, è assicurato, grazie alla conferma di Matteo Salvini. Tuttavia, il vero nodo resta il finanziamento: quali fondi garantiranno questa innovativa connessione tra città? La sfida ora è trovare le risorse necessarie per trasformare in realtà una delle opere più attese del nostro nord.

Milano, 27 giugno 2025 – Il prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza si farà per intero, senza tagli al tracciato, realizzando tutte le undici fermate previste. A garantirlo è stato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Resta da capire, però, con quali soldi si riuscirà a finanziare i lavori, da dove saranno recuperati. Per quanto riguarda, invece, un altro prolungamento verso Monza, per l'esattezza quello della Metropolitana 1 fino a Bettola, il ministro ha ribadito che i soldi ci sono. E già da qualche giorno a questa parte c'è anche un raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato la titolarità dei lavori.