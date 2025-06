Meteo weekend di tempo stabile ma si avvicinano i temporali

di rovinare completamente il nostro fine settimana. Nonostante il sole e le temperature miti che ci accompagneranno, infatti, l’arrivo di alcuni temporali potrebbe regalare qualche pioggia di passaggio, soprattutto tra Nord Italia e Alpi. Preparatevi a godervi il weekend con la giusta dose di relax, sapendo che il bel tempo tornerà ad Acare presto, rendendo i prossimi giorni ideali per ogni vostro progetto all’aperto.

La situazione, secondo le previsioni meteo Nonostante la presenza dell’anticiclone africano sull’Europa centro-meridionale, un’ansa depressionaria si sta muovendo dall’Atlantico verso il nostro continente e dal suo centro si snoda un fronte la cui coda lambisce il Nord Italia. Ne conseguiranno alcuni temporali nel corso della giornata di oggi, giovedì tra Alpi e Val Padana, localmente anche di forte intensità, ma che non avranno la capacità di smorzare la canicola. Le temperature massime infatti raggiungeranno i 3234°C al Nordovest, 3537°C al Nordest, e la diminuzione che si manifesterà durante i temporali non sarà tale da abbassare le temperature in misura significativa da offrire sollievo dal caldo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it