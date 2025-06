Meteo weekend 28-29 giugno le città da bollino rosso

Preparati a vivere un weekend infuocato! Il 28 e 29 giugno, l’anticiclone africano Pluto farà schizzare le temperature fino a 40 gradi in molte città italiane, segnando uno dei momenti più caldi del 2025. Con 18 località in bollino rosso e un’allerta massima per la salute, il rischio di colpi di calore e disagi sarà elevato. Ecco cosa aspettarsi e come proteggersi durante queste giornate estreme.

Il fine settimana del 28-29 giugno sarà tra i più caldi del 2025 in Italia. L’anticiclone africano, ribattezzato Pluto, porterà temperature record, con punte fino a 40 gradi. Il ministero della Salute ha diramato l’ allerta per ben 18 città sabato e 17 domenica, tutte contrassegnate dal livello 3, il cosiddetto bollino rosso, il massimo per rischio salute legato al caldo. Il meteo del weekend del 28-29 giugno. Roma (Ansa). Le città interessate da bollino rosso per entrambi i giorni sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meteo weekend 28-29 giugno, le città da bollino rosso

