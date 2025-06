Meteo Toscana nella morsa del caldo Ecco quando finirà

La Toscana vive giorni di calore estremo, con temperature che sfiorano i 38°C e giornate da record. Tuttavia, un piccolo spiraglio di tregua si apre tra martedì pomeriggio e mercoledì 2 luglio, grazie a possibili temporali e fenomeni di instabilità. Restate con noi per scoprire quando il clima tornerà alla normalità e come affrontare al meglio questa ondata di caldo intenso.

Firenze, 27 giugno 2025 – La Toscana resta stretta nella morsa del caldo, con lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio che si preannunciano come le giornate più roventi, con picchi fino a 37-38 gradi. Ma qualche segnale di cambiamento è atteso proprio tra martedì pomeriggio e mercoledì 2 luglio, quando – spiega il direttore del consorzio Lamma, Bernardo Gozzini – si potrebbero verificare fenomeni di instabilità pomeridiana. Le aree interessate saranno le Apuane, l’Abetone, l’Appennino fiorentino e l’Alto Mugello, con possibili rovesci e temporali che potrebbero arrivare anche sulla Piana fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo, Toscana nella morsa del caldo. Ecco quando finirà

In questa notizia si parla di: toscana - morsa - caldo - meteo

Caldo in Toscana: picco di 40 gradi a Firenze nel weekend 28-29 giugno. Nella morsa dell’anticiclone africano - L’estate toscana si prepara a vivere un’ondata di caldo record, con Firenze che nel weekend del 28-29 giugno potrebbe raggiungere i 40°C.

Meteo, Toscana nella morsa del caldo. Ecco quando finirà; Maremma nella morsa dell'afa, sarà un sabato da bollino rosso. E le notti tropicali fanno boccheggiare Grosseto; Meteo, la morsa del caldo è asfissiante: ondate di calore, codice rosso in Metrocittà Firenze.

Caldo, Toscana nella morsa. Verso un picco a 40° ma c’è la data della svolta - Ieri Firenze è stata la città più calda della regione con una temperatura ufficiale superiore ai 36 gradi, oggi e domani bollino rosso. Lo riporta lanazione.it

Meteo, la sentenza di Giuliacci: "Quando finirà davvero il caldo". Non ovunque... - Temperature roventi per un inizio di estate all'insegna del caldo intenso, ma cosa ci aspetta nel passaggio tra giugno e luglio? Come scrive iltempo.it