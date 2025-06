Meteo Roma del 27-06-2025 ore 19 | 15

Previsioni meteo per venerdì 27 giugno 2025 a Roma e nel resto d’Italia: un mix di stabilità e cielo sereno caratterizzerà l’intera giornata. Al Nord, al mattino, prevalenza di cieli limpidi, con qualche nuvola sui rilievi nel pomeriggio senza precipitazioni. Anche al Centro, condizioni di tempo asciutto e sole predominante. Scopri come si evolverà il meteo nella tua regione e preparati al meglio alla giornata!

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con i prevalenza sereni o al più poco rumorosi al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui rilievi ma senza precipitazioni associate tratterà la notte ti rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al centro a Matino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati hai qualche velature in transito in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni velatura atwood al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nessuna variazione con ampie schiarite locali addensamenti in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo stabile con temperature minime massime in aumento al centro-nord stabili in calo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it