Meteo | Previsioni per sabato 28 giugno

Preparatevi a godervi un weekend estivo senza sorprese a Modena: sabato 28 giugno, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 36°C. Perfetto per attività all'aperto o semplicemente per assaporare il clima caldo e soleggiato. Con venti deboli e zero termico a 5222 metri, il cielo si presenta ideale per trascorrere una giornata all'insegna del relax e della spensieratezza.

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 5222m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est.

