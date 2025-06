Meteo Mario Giuliacci | la vasta depressione del 4 luglio cosa sta per accadere

meteo Mario Giuliacci, la vasta depressione del 4 luglio segna un punto di svolta imminente. Dopo giorni di caldo intenso, l’Italia si prepara a un cambiamento meteo significativo: cosa ci attende nelle prossime ore? Il colonnello Giuliacci ci guida attraverso le previsioni, offrendo uno sguardo dettagliato su ciò che sta per accadere. Guardando alla situazione attuale, scopriamo insieme come affrontare le prossime sfide climatiche.

Ormai da parecchi giorni l’Italia è alle prese con una forte ondata di calore che non accenna a placarsi. Le temperature elevate, già ben oltre la norma, subiranno un ulteriore rialzo nel fine settimana a causa del consolidamento di un potente anticiclone di origine africana. E ora, cosa ci aspetta? Una risposta prova a fornircela il colonnello Mario Giuliacci, che fa il punto sul quadro meteorologico sul suo sito personale. Guardando alla prossima settimana, a partire da lunedì 30 giugno si prevede un'importante dinamica atmosferica: masse d’aria più fresche provenienti dall’Atlantico inizieranno a interagire con la cupola di calore africana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: la vasta depressione del 4 luglio, cosa sta per accadere

In questa notizia si parla di: mario - giuliacci - cosa - meteo

Meteo, Mario Giuliacci: che estate sarà, una enorme sorpresa - Con l’arrivo di giugno, cresce la curiosità su come sarà questa estate. Il colonnello Mario Giuliacci, esperto di meteorologia, fornisce preziosi aggiornamenti sul clima, analizzando modelli e indici atmosferici.

Live in studio - Meteo Estivo, ospite Mario Giuliacci Conduce Tiziano Papagni #NanoTV Vai su Facebook

Tregua dal grande caldo in vista. Mario #Giuliacci: “Perturbazioni con temporali e calo delle temperature” #meteo #24giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/personaggi/2025/06/24/news/meteo-oggi-mario-giuliacci-ultime-previsioni-quando-finisce-caldo- Vai su X

Meteo, Mario Giuliacci: la vasta depressione del 4 luglio, cosa sta per accadere | .it; Meteo, la sentenza di Giuliacci: Quando finirà davvero il caldo. Non ovunque...; Meteo PROSSIMA SETTIMANA: confermata la svolta.

Meteo, la sentenza di Giuliacci: "Quando finirà davvero il caldo". Non ovunque... - Temperature roventi per un inizio di estate all'insegna del caldo intenso, ma cosa ci aspetta nel passaggio tra giugno e luglio? Scrive iltempo.it

Meteo, tregua dal grande caldo in vista. Giuliacci: “Perturbazioni con temporali e calo delle temperature” - Il caldo stringe la sua morsa sull’Italia, ma dal colonnello Mario Giuliacci arriva una possibile buona notizia. Come scrive iltempo.it