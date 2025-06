Meteo | in arrivo il weekend più caldo dell' anno | temperature roventi con picchi fino a 40 gradi

Preparatevi a vivere il weekend più caldo dell’anno: temperature roventi fino a 40°C, con un’ondata di calore senza precedenti. L’anticiclone africano porta un’ondata di afa da Sud a Nord, facendo salire i termometri alle soglie record. Tra le città più calde, Taranto e Agrigento si distinguono con punte di 40°C, mentre il resto d’Italia si prepara a vivere giornate di puro sole e extreme temperature. È il momento di proteggersi dal caldo e godersi l’estate al massimo!

E' in arrivo il weekend più caldo dell'anno, fino a questo momento. Per effetto dell'anticiclone africano, da Sud a Nord l e temperature raggiungeranno i 37-40°C. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l'aumento. Le città più calde tra oggi e domenica saranno Taranto con 40°C, 39°C ad Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni; 38°C a Foggia, Frosinone,.

