Meteo impennata di caldo record | oggi 13 città con bollino rosso A Reggio Calabria è arancione

L’ondata di caldo record sta infiammando l’Italia, con 13 città in allerta rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Le ondate di calore continuano a intensificarsi, imponendo restrizioni e cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane. È il momento di scoprire come proteggersi e affrontare questa emergenza climatica senza precedenti, per garantirci sicurezza e benessere durante i giorni più caldi dell’anno.

Caldo ad oltranza in tutta Italia. Le temperature, secondo le ultime previsioni, continueranno infatti a salire, con una impennata nei prossimi giorni fino a toccare i 40 gradi in varie località. Per oggi il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore indica ben 13 città con bollino rosso. Temperature roventi che stanno imponendo, come in Sicilia, lo stop a varie attività in alcuni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, impennata di caldo record: oggi 13 città con bollino rosso. A Reggio Calabria è arancione

