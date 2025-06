Metapic Italia festeggia i due anni sulla Cruise Ausonia di Grimaldi Lines | evento per i creator a Napoli

Metapic Italia celebra il suo secondo anniversario con stile sulla Cruise Ausonia di Grimaldi Lines, un evento esclusivo dedicato ai creator a Napoli. Un’occasione unica per condividere innovazione e passione, immersi nella bellezza del Golfo partenopeo. Se anche tu vuoi scoprire cosa rende questa community così speciale, preparati a vivere un’esperienza indimenticabile che resterà nel cuore di tutti i partecipanti. Domenica 22 giugno, il viaggio continua!

In occasione del suo secondo anniversario, Metapic Italia ha scelto Grimaldi Lines come partner d’eccezione per celebrare la propria crescita con un evento esclusivo che ha saputo fondere eleganza, innovazione e spirito mediterraneo. Il risultato? Un’esperienza memorabile per la community Metapic a bordo della Cruise Ausonia, trasformata per un giorno in un palcoscenico affacciato sul Golfo di Napoli. Domenica 22 giugno, oltre 60 creators provenienti da tutta Italia hanno vissuto un pomeriggio e una serata immersiva all’insegna del networking, della condivisione e del confronto sull’influencer marketing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: metapic - italia - cruise - ausonia

Metapic Italia festeggia i due anni sulla Cruise Ausonia di Grimaldi Lines: evento per i creator a Napoli; Grimaldi Lines, Metapic Italia festeggia due anni a bordo della Cruise Ausonia; Metapic Italia festeggia i due anni con un evento per i creator a Napoli.

Metapic Italia festeggia i due anni con un evento per i creator a Napoli - Il prossimo 22 giugno, a bordo della Cruise Ausonia attraccata nel porto di Napoli, Metapic Italia festeggerà due anni di attività con un evento esclusivo dedicato alla sua community di creator. Scrive engage.it

Metapic Italia e Grimaldi Lines insieme per un’experience straordinaria - In occasione del suo secondo anniversario, Metapic Italia ha scelto Grimaldi Lines come partner d’eccezione per celebrare la propria crescita con un evento esclusivo che ha saputo fondere eleganza, ... Segnala informatorenavale.it