Meta perché l' ultima sentenza su AI e copyright è una vittoria a metà

La recente sentenza su Meta rappresenta una vittoria parziale, segnando un passo avanti nella sfida tra intelligenza artificiale e diritti d'autore. Un giudice ha infatti stabilito che il colosso tecnologico non ha violato la legge utilizzando libri senza autorizzazione per addestrare i propri algoritmi, ma il verdetto mantiene aperta la porta a future controversie legali, sottolineando quanto il tema sia ancora in evoluzione e pieno di sfide.

Un giudice ha stabilito che il colosso non ha violato la legge usando senza permesso una serie di libri per il training della tecnologia, ma non ha chiuso la porta a cause simili in futuro.

Una sentenza della Corte di San Francisco respinge le accuse di violazione del diritto d’autore contro Meta, ma il giudice avverte: l’uso di opere protette per addestrare l’intelligenza artificiale resta una questione aperta, con potenziali danni per il mercato creat Vai su Facebook

