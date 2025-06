Meta e il mega data center in Louisiana | così la fame d’energia dell’IA rischia di gonfiare le bollette dei cittadini Usa

una vera e propria centrale energetica che alimenta l’immenso fabbisogno di Meta. Questa corsa all'espansione digitale rischia di far salire le bollette dei cittadini americani, poiché nuove centrali a gas sono state costruite per sostenere questa fame insaziabile di energia. La domanda è: a quale costo per l'ambiente e le tasche? La sfida tra innovazione e sostenibilità si fa sempre più pressante.

Bollette più alte e nuove centrali a gas per soddisfare la fame d'energia di Meta, il colosso tech di Mark Zuckerberg. La multinazionale sta costruendo un gigantesco data center in Louisiana, nelle campagne di Holly Ridge (una vasta area rurale nel nord-est dello stato). Sono infrastrutture strategiche per Big Tech: i data center contengono migliaia di server che, a loro volta, effettuano miliardi di calcoli al secondo, lavorando senza sosta. È il "cervello" dell' intelligenza artificiale, che se ne serve per eseguire i compiti che gli vengono commissionati o, più banalmente, per fornirci le risposte richieste.

