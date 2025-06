Meta Catania a un passo dallo Scudetto | stasera Gara 2 contro Napoli davanti a un PalaCatania sold out

una notte di festa per Catania, che sogna di scrivere un nuovo capitolo di gloria nel futsal italiano. La tensione è alle stelle e l’intero palazzetto è pronto a sostenere i nostri campioni in questa sfida decisiva. Appuntamento questa sera alle 20:30: il destino della Meta Catania si gioca tra queste mura, dove ogni passione si trasforma in vittoria.

Sale l’adrenalina a Catania per una serata che potrebbe diventare storica. Oggi, alle 20:30, il PalaCatania ospiterà Gara 2 della Finale Scudetto di futsal tra Meta Catania e Napoli, con i rossazzurri di Juanra a un passo dal secondo titolo consecutivo. In caso di vittoria, infatti, sarà ancora. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - meta - passo - scudetto

Calcio a 5, Napoli-Meta Catania è il piatto forte dell’ultima giornata di stagione regolare - Il grande finale della stagione regolare di Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si avvicina, con tutte le partite in programma domenica 18 maggio alle 20.

Viabilità , dal 27 giugno aperto al traffico il nuovo svincolo al km 6+700 della Tangenziale Ovest di Catania A partire dalle ore 11:00 di venerdì 27 giugno 2025 verranno ufficialmente aperti al traffico veicolare il ramo 2 e il ramo 4 del nuovo svincolo realizzato al Vai su Facebook

Finale scudetto, MoMap Napoli Futsal-Meta Catania 0-2; Il PalaVesuvio (ri)apre le porte alle Finals: MoMap Napoli-Meta Catania, al via la serie per lo scudetto; Meta Catania padrona a Napoli, vince 2 a 0 e ipoteca il tricolore.

NAPOLI FUTSAL - Gara-2 della finale scudetto contro Meta Catania, Perugino: "Daremo tutto fino all’ultimo secondo" - La sfida è in programma domani, venerdì 27 giugno, alle ore 20. Segnala napolimagazine.com

Meta Catania, il primo round Scudetto contro Napoli è tuo! - Di contro una Meta Catania attenta, senza Juanra in panchina con Miguel Weber a sostituirlo e senza ... Secondo livesicilia.it