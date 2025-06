Messo a morte in Giappone il killer di Twitter condannato per nove omicidi

In Giappone, la giustizia ha infine fatto il suo corso: Takahiro Shiraishi, noto come "il killer di Twitter", è stato giustiziato dopo aver confessato nove omicidi atroci. Questa decisione segna un capitolo importante nel dibattito sulla pena di morte e sulla lotta contro la criminalità più efferata. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e le implicazioni per il paese.

Il 27 giugno il Giappone ha messo a morte tramite impiccagione Takahiro Shiraishi, soprannominato “il killer di Twitter”, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi nove persone. L’ultima esecuzione nel paese risaliva al luglio 2022. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Messo a morte in Giappone il “killer di Twitter”, condannato per nove omicidi

In questa notizia si parla di: messo - morte - giappone - killer

Eseguita in Giappone la prima condanna a morte dal 2022: è stato infatti giustiziato per impiccagione Takahiro Shiraishi, noto anche come killer di Twitter, che nel 2017 uccise nove persone che avevano manifestato online istinti suicidi Vai su X

Un omicida seriale arrestato e condannato a morte in Giappone nel 2017 per aver ucciso nove persone è stato giustiziato. L'uomo, Takahiro Shirashi, 34anni, era stato soprannominato "il killer di Twitter", perché contattava e attirava le vittime nella sua abitazio Vai su Facebook

Il Giappone ha eseguito la condanna a morte del cosiddetto “killer di Twitter”; Giappone, eseguita condanna a morte per il killer di Twitter; Messo a morte in Giappone il “killer di Twitter”, condannato per nove omicidi.

Giappone, eseguita condanna a morte del ‘killer di Twitter’ - È stata eseguita nel carcere di Tokyo, in Giappone, la condanna a morte di Takahiro Shiraishi, 34 anni, soprannominato il 'killer di Twitter', in carcere per ... msn.com scrive

Giappone, giustiziato il “killer di Twitter”: è la prima pena di morte eseguita nel Paese dal 2022 - Un condannato a morte è stato giustiziato in Giappone ed è la prima volta che la pena di morte viene applicata nel Paese da luglio 2022. Scrive ilfattoquotidiano.it