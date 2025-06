Meret | il Napoli ricomincia da lui

Il Napoli ha fatto il suo grande passo: Alex Meret si riconferma tra le sue fila, blindato con un rinnovo fino al 2027. Un segnale di fiducia e ambizione, che rafforza la squadra e rassicura i tifosi. Dopo mesi di trattative, l’attesa è finita. La SSC Napoli comunica con orgoglio il prolungamento del contratto del portiere, simbolo di una squadra pronta a puntare in alto.

Mancava solo l'annuncio. Eccolo. Ufficiale il rinnovo di contratto di Alex Meret. Il Napoli blinda il suo portiere. Accordo raggiunto, firma e ufficialità . Il portiere si è legato al club per altre due stagioni. Nuova scadenza: 2027. Il precedente contratto era in scadenza a fine giugno. L'intesa era stata trovata da tempo, mancava solo l'annuncio da parte del Napoli. "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. Meret: due statistiche da brividi. Il Napoli blinda il proprio portiere e lo esalta con alcune statistiche apparse sul sito ufficiale: "L'8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone.