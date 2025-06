Meret e rinnovo fu Ora è ufficiale | al Napoli fino al 2027

Alex Meret è diventato ufficialmente un calciatore del Napoli fino al 2027, dopo mesi di trattative e sorrisi. L’estremo difensore azzurro, protagonista in campo e cuore dei tifosi, continuerà a difendere la porta partenopea per altri quattro anni. Un rinnovo che conferma la fiducia reciproca tra club e giocatore, pronti a scrivere nuovi capitoli di successi e emozioni. La sua presenza è ora ancor più sicura e duratura, un’ulteriore garanzia per il presente e il futuro del Napoli.

Meret, e rinnovo fu. Ora è ufficiale: fino al 2027 Dopo mesi di trattative, è arrivato il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. È il club azzurro a ufficializzarlo sui social. Scrive il Napoli sul proprio sito: La Ssc Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. L'8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone. Ha disputato 212 presenze con il Napoli, mantenendo per 68 volte la porta inviolata. Nessun portiere ha mantenuto la porta inviolata più volte di Alex Meret nei cinque maggiori campionati europei 202425 (16, al pari di Mile Svilar); inoltre, Meret non ha mai fatto meglio in una stagione di Serie A (16 clean sheet anche nel 202223).