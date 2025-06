Mercato Roma suggestione Ibanez? L’ingaggio il principale ostacolo

La speranza del tifoso giallorosso è che la Roma riesca a blindare i propri obiettivi di mercato, come Ibanez, superando gli ostacoli e rinforzando la rosa per competere su ogni fronte. Con un occhio rivolto al futuro, il club ha l’opportunità di costruire una squadra solida e ambiziosa, capace di conquistare titoli e lasciare il segno in Europa. La sfida è aperta: il calciomercato è alle porte e le decisioni saranno decisive.

Per costruire una squadra competitiva tanto in campionato quanto in Europa, la Roma dovrà trovare i profili giusti da inserire in rosa nel corso della finestra di calciomercato che comincerà tra pochi giorni. In questo mese di giugno sono già molti i nomi che sono circolati, con particolare attenzione alla difesa, reparto che dovrà essere rinforzato per mantenere quella solidità che si è vista nella seconda parte di stagione. La speranza del club giallorosso è quella di riuscire a trattenere un pilastro come N'Dicka – sul quale oltre alla Premier League si sarebbe aggiunto anche l'interesse del Galatasaray – anche se una sua cessione porterebbe in dote molti introiti da utilizzare per futuri acquisti.