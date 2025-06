Mercato Juventus svolta a sorpresa per un bianconero | può essere ceduto in Serie A! Nuovo scenario in vista dell’estate L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con una svolta inaspettata: Timothy Weah, dopo aver rifiutato il Nottingham Forest, potrebbe restare in Serie A. Un'opportunità che apre nuovi scenari per il campionato italiano, con la possibilità di vedere un talento bianconero cambiare maglia senza uscire dall’Italia. La domanda è: quale sarà il destino di Weah? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Mercato Juventus, un bianconero può essere ceduto in Serie A. Possibile operazione a sorpresa nel campionato italiano. Cosa filtra. Timothy Weah, dopo il netto rifiuto al Nottingham Forest, potrebbe comunque salutare la Juventus in estate rimanendo clamorosamente in Italia. Come rivelato da Giovanni Albanese su X, infatti, Weah piace molto anche in Serie A: prezzo di vendita e stipendio di medio livello, quindi accessibile per le big ma non solo, con il calciatore pronto ad ascoltare eventuali progetti su di lui.

