Mercato Juventus c’è la conferma di Tudor su Weah e Mbangula | le parole del tecnico bianconero Le ultimissime

Il mercato della Juventus si anima con le parole di Igor Tudor, che ha confermato l’assenza di Weah e Mbangula per motivi legati al calciomercato. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, l’allenatore bianconero ha spiegato le scelte strategiche, lasciando intravedere le prossime mosse della società. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sulle dinamiche interne e sugli obiettivi futuri della squadra. Ma quali saranno le novità in arrivo? Resta da scoprire.

Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sconfitta della Juventus contro il Manchester City, confermando l'assenza di Mbangula e Weah per motivi legati al calciomercato. MBANGULA E WEAH – «Abbiamo preferito non convocarli per questioni di mercato, basta così».

Mercato Juventus, che intreccio col Bologna: non solo Mbangula, i rossoblu valutano altri due giovani bianconeri - Il mercato della Juventus si intreccia con quello del Bologna, che oltre a Mbangula valuta altri due giovani bianconeri.

