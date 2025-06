Mercato Juve nelle scorse ore summit in Florida tra Comolli Chiellini Scanavino e Tudor | da David a Sancho definite le strategie

Nelle ultime ore, a margine della sfida tra Juventus e Manchester City in Florida, la dirigenza bianconera si è riunita per delineare le strategie di mercato. Tra incontri con Giuntoli e discussioni sul futuro di giocatori come David e Sancho, si prospetta un’estate ricca di novità e colpi strategici. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quali mosse affronteranno i bianconeri, pronti a rafforzarsi e a sorprendere i propri tifosi.

dei bianconeri. Nelle scorse ore in Florida a margine della partita tra Juve e Manchester City la dirigenza bianconera ( Comolli, Chiellini e Scanavino ) ha incontrato Giuntoli per parlare del mercato Juve e per definire le strategie. I bianconeri nei prossimi giorni proveranno a stringere per David a parametro zero. Oltre all’ex Lille occhi puntati su Sancho del Manchester United, anche se Tudor in questa fase sembra preferirgli Conceicao (i due potrebbero essere nomi alternativi). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, nelle scorse ore summit in Florida tra Comolli, Chiellini, Scanavino e Tudor: da David a Sancho, definite le strategie

