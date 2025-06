Mercato Juve Comolli pesca in Francia | nuovo nome per il centrocampo del futuro! Chi è l’ultima idea dei bianconeri

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo con un colpo a sorpresa dalla Francia. Comolli, talent scout bianconero, avrebbe individuato un profilo promettente per il futuro della squadra, puntando su Neil El Aynaoui, classe 2001. Questa mossa potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova era, consolidando la strategia dei giovani e del talento internazionale. Il mercato juventino si infiamma: ecco cosa c’è da aspettarsi.

Mercato Juve, Comolli pesca in Francia: nuovo nome per i bianconeri in quel reparto. I dettagli del possibile affare. Spunta un nome nuovo per il calciomercato Juve, che continua a monitorare profili interessanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe effettuato un primo sondaggio per Neil El Aynaoui, centrocampista offensivo classe 2001 in forza al Lens. Il giocatore marocchino si è messo in mostra nell'ultima stagione con 8 gol all'attivo, numeri che hanno attirato l'attenzione anche di altri club europei.

