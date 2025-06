Mentre Brad Pitt è in giro a promuovere F1 i ladri gli svaligiano casa a Los Angeles

Mentre Brad Pitt sfreccia tra red carpet e promozioni di F1, tre ladri colpiscono la sua residenza a Los Angeles, portando via gioielli e oggetti di valore. La sua casa da 5,5 milioni di dollari, acquistata nel 2023, è stata svaligiata nella sua assenza. Un colpo che scuote l’immaginario del divo, lasciando tutti a chiedersi come possa accadere proprio a lui. La sicurezza di una star internazionale si rivela vulnerabile anche in un mondo di lusso e celebrità .

