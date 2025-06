MENTANA SBATTE LA PORTA DI LA7 E SE NE VA A CANALE 5 CON UN NUOVO TALK POLITICO?

Mentana lascia La7 scuotendo il mondo della televisione italiana, approdando a Canale 5 con un nuovo talk politico. L’addio del giornalista mette in luce tensioni interne, tra direttori, redazioni e scelte politiche che rischiano di rivoluzionare il panorama giornalistico. Una svolta che promette di catturare l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e aprendo nuovi scenari sulla politica dell’informazione. E questa, si sa, è solo l’inizio.

Mentana ha fatto capire che l’aria a La7 non è delle migliori. Alta tensione tra il direttore del TgLa7, la redazione che ha scioperato per troppo lavoro e paghe basse. E il nuovo caso Gruber. Sarebbe questa, secondo i bene informati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per Dagospia c’entra la futura linea politica dell’emittente e non questioni legate al rialzo del cachet come mormorano i maligni. Secondo il portale Lo Spiffero, spesso bene informato su tutto ciò che ruota tra politica e chiesa, non saprei per la tv, a La7 l’aria è di nuovo frizzantina tra le “primedonne” Enrico Mentana e Lilli Gruber. 🔗 Leggi su Bubinoblog