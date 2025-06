Meno morti alla nascita età media più lunga | i progressi della sanità africana

Negli ultimi anni, l'Africa sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma potente nel settore sanitario. Mentre un tempo si percepivano solo cifre negative sulla mortalità infantile e sull’aspettativa di vita, i recenti progressi mostrano un continente in fermento, capace di innovare e migliorare le proprie condizioni di salute. Questa trasformazione testimonia la resilienza e la determinazione di un’area che merita di essere compresa e sostenuta.

Sono sempre stati due gli indicatori che hanno dato, soprattutto al di fuori del continente, un'immagine piuttosto negativa della sanità africana: da un lato, l'alta mortalità infantile e, dall'altro lato, l'aspettativa di vita mediamente modesta rispetto al resto del mondo. Oggi questi indicatori raccontano però un'altra realtà: cifre e dati mostrano un volto diverso dell'Africa, capace di reagire e, nel corso soprattutto degli ultimi due decenni, far registrare notevoli progressi. La mortalità infantile è stata di fatto dimezzata, mentre l'aspettativa di vita è aumentata di dieci anni. Numeri che non richiamano a semplici e provvisorie convergenze del momento, bensì a miglioramenti strutturali e in grado di stabilizzarsi nel medio e lungo periodo.