Meloni in bilico tra Ue e Usa | dalle spese militari ai dazi

Nessuna 'batteria' di comunicati FdI sulla ritrovata centralità internazionale dell'Italia grazie alla leadership di Giorgia Meloni. I dossier e la trattativa sono delicati e il partito della premier contiene l' aura di revanscismo che in genere accompagna le trasferte all'estero della leader. Troppo presto per fare un bilancio su questi giorni di Meloni all' Aja e a Bruxelles, le scelte della premier appaiono obbligate dalla sua posizione e dal contesto internazionale. Giorgia Meloni all'Europa Building a Bruxelles per i lavori del vertice europeo (Ansa). L'obiettivo del 5 per cento preoccupa la Lega.