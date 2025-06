Meldola vola nel 5 per mille Nel 2024 cresce | quasi 1,5 milioni E anche lo Ior riceve 1,2 milioni

Ogni anno, nel momento di compilare la dichiarazione dei redditi, tanti cittadini scelgono di destinare il proprio 5 per mille a realtà locali come l’IRST di Meldola e lo IOR. Nel 2024, questa scelta ha superato i 15 milioni di euro, confermando l’importanza del sostegno diretto alla ricerca e alle eccellenze del nostro territorio. Un gesto semplice, che rappresenta un investimento concreto nel futuro della salute e dell’innovazione.

Ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, c’è una casella che molti compilano senza esitazione. È quella del 5 per mille. E nel 2024, sempre più cittadini hanno scritto il nome dell’ Irst di Meldola o dello Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), due realtà del territorio fondate dal professor Dino Amadori. Un gesto semplice, che si traduce in milioni di euro per la ricerca. In particolare, il report da poco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate vede l’ospedale meldolese registrare un aumento delle donazioni, arrivando a raccogliere un milione 468mila euro, con un incremento del 3% rispetto al 2023 (quando il contributo fu di 48mila euro in meno) con le preferenze dei contribuenti che salgono da 31. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it