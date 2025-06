Meldola il Comune garantirà il voucher centro estivo a oltre 200 famiglie

Meldola si distingue ancora una volta per il suo impegno a supportare le famiglie: l’amministrazione comunale garantirà il voucher centro estivo a oltre 200 famiglie, inclusi i 46 che non hanno ricevuto il contributo regionale. Una misura concreta che rafforza il senso di comunità e solidarietà. Con questa iniziativa, Meldola dimostra quanto tenga al benessere dei suoi cittadini e alle future generazioni.

L'Amministrazione comunale di Meldola pagherà il “voucher centro estivo” alle 46 famiglie, che pur possedendo i requisiti previsti dalla Regione Emilia Romagna, non hanno ottenuto il contributo regionale. Sono 206 le famiglie meldolesi che hanno fatto validamente richiesta del “voucher centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

