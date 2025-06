Meglio di Germania Francia e Spagna | le medie imprese italiane sono le più produttive Gufi in psicoanalisi

Le medie imprese italiane brillano nel panorama europeo, superando Germania, Francia e Spagna in produttività, fatturato e occupazione. Questa sorprendente fotografia emerge dal XXIV Rapporto sulle medie imprese industriali italiane, che sottolinea come l'Italia si confermi leader in innovazione e creazione di valore. Un risultato che invita a riflettere sul ruolo strategico di queste realtà e le opportunità di crescita futura.

Le medie imprese italiane sono in assoluto le più produttive d'Europa e sul fronte del fatturato e dell'occupazione fanno meglio delle tedesche e francesi, attestandosi seconde solo dietro la Spagna. È la fotografia scattata dal XXIV Rapporto sulle medie imprese industriali italiane e nel report Scenario competitivo, esg e innovazione strategica per la creazione di valore nelle medie imprese industriali italiane, realizzati dall'area studi di Mediobanca, dal centro studi Tagliacarne e Unioncamere. Il successo del Made in Italy delle medie imprese italiane. Quella delle medie imprese tricolore è una realtà composta da 3.

