Il video, che ha fatto subito il giro del web, ha ispirato una parodia irresistibile: Meghan Markle con il pancione che si scatena in un ballo sfrenato, portando allegria e selfie ironici nella royal family. Un mix di dolcezza e umorismo che dimostra come anche le stelle più sofisticate sappiano divertirsi. La reazione? Impossibile resistere: questa divertente interpretazione ci ricorda che anche le celebrità hanno il loro lato giocoso da svelare.

«Chi la fa, l'aspetti», verrebbe da dire. Un commento che viene spontaneo nel vedere la divertente parodia di Meghan Markle che sta circolando in Rete da qualche ora. Facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, in occasione del compleanno della principessa Lilibet – la bambina è nata il 4 giugno 2021 – Meghan ha pubblicato su Instagram un video in cui lei, insieme al marito, si dilettava con il famoso ballo "Baby Mama" in sala parto. Il filmato, ovviamente, aveva fatto il giro del web scatenando una valanga di reazioni, a volte pro e a volte contro. C'era chi criticava la duchessa di mettere in piazza un momento privato solo per fare cassa.