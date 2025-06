Mef vende 8,5 miliardi di Btp e CctEu tassi giù 10 anni

Il Tesoro italiano ha recentemente concluso un’asta da 8,5 miliardi di euro tra Btp e Cct, con tassi in lieve aumento rispetto alle precedenti emissioni. Questi numeri riflettono la fiducia degli investitori nel nostro debito, anche in un contesto di mercato incerto. Con questa operazione, l’Italia rafforza la propria posizione finanziaria e si prepara a affrontare le sfide future. Ma cosa ci riserva il prossimo capitolo della nostra strategia di finanza pubblica?

Il Tesoro ha venduto 8,5 miliardi di euro complessivi di debito a medio-lungo termine fra Btp e Cct indicizzati all' Euribor. Nel dettaglio, il Btp a cinque anni Ottobre 2030, alla sua seconda tranche, è stato venduto per 1,5 miliardi di euro al rendimento del 2,74%, in rialzo di un punto base; il cinque anni Luglio 2030, nona tranche, per 1,5 miliardi al 2,68%; il decennale Ottobre 2035 è stato venduto per 3,5 miliardi al tasso del 3,48%, in calo di nove punti base; il CctEu a sette anni Aprile 2034 ha totalizzato due miliardi con un rendimento lordo del 3,16% in calo di 12 punti base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net