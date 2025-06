Medvedev si allena con Sinner e lo sfotte | Occhio al tetto

Un affascinante duello tra campioni sul campo di Wimbledon: Medvedev e Sinner si sfidano durante un intenso allenamento, tra battute e scambi di stoccate. Il russo non perde occasione per scherzare, ma il nostro Jannik rimane concentrato, fiducioso nelle proprie potenzialità . La loro complicità promette emozioni al tennis mondiale. Scopri il video e immergiti in questo momento di pura passione sportiva.

Jannik e Medvedev conversano sull'erba di Wimbledon durante un allenamento: il russo lo sfotte, ma il numero uno si dice fiducioso. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Medvedev si allena con Sinner e lo sfotte: "Occhio al tetto..."

In questa notizia si parla di: medvedev - sfotte - allena - sinner

Non ne perderà più. Le ho viste tutte. Tutte. Le partite tra Jannik e Carlos, dalla prima alla storica finale di Domenica. Dopo 3 giorni riesco minimamente a metabolizzare quanto successo. Inizialmente Sinner soffriva il cambio di ritmo di Alcaraz. Era questa una Vai su Facebook

Medvedev si allena con Sinner e lo sfotte: Occhio al tetto...; Il Jannik che non ti aspetti: Sinner vince e prende in giro il suo allenatore davanti a tutti |; Dagli sfottò a Medvedev a non svegliateci: Sinner scatena i social.

Wimbledon: Sinner torna sul Centrale e si allena con Medvedev - Wimbledon | Giornata di passerelle sul Centre Court più famoso del mondo: dopo Alcaraz e Djokovic arriva il momento del numero 1 e di Daniil Medvedev. Lo riporta ubitennis.com

Sinner verso Wimbledon, Jannik si allena con Sabalenka: il video della sfida tra i due numeri 1 - Jannik Sinner non sta vivendo il suo miglior momento e, reduce dall'eliminazione a Halle dopo la finale persa al Roland Garros, ha bisogno di tempo per ritrovare se stesso ... Da msn.com