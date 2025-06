Mediobanca sull’Ops di Mps | Manca di razionale industriale e finanziario

Mediobanca non ha dubbi: l’offerta di scambio di Mps manca di un solido razionale industriale e finanziario. La banca di Piazzetta Cuccia avverte dei rischi elevati legati a questa iniziativa, preferendo invece il percorso di crescita autonoma, rafforzato dall’operazione su Banca Generali. Secondo Mediobanca, il valore di una strategia indipendente risiede nella sua forte complementarità e nel DNA di eccellenza condiviso.

Da Mediobanca il messaggio è chiaro: l’ offerta di scambio lanciata da Mps è «priva di razionale industriale e finanziario». L’istituto di Piazzetta Cuccia ha ribadito che l’iniziativa sarebbe esposta a «evidenti elevati rischi di esecuzione » e ha invece rimarcato i vantaggi del proprio percorso autonomo, rafforzato dall’operazione su Banca Generali. In particolare, ha evidenziato che «il comune Dna di eccellenza e la forte complementarità manageriale e di competenze tra Mediobanca e Banca Generali conferiscono un senso industriale forte all’operazione e rendono il raggiungimento delle sinergie visibile e a basso rischio di esecuzione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mediobanca sull’Ops di Mps: «Manca di razionale industriale e finanziario»

