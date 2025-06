Mediobanca promette 4,9mld ai soci in 3 anni | offerta Mps senza razionale

Mediobanca si prepara a sorprendere il mercato con una strategia ambiziosa: promette 49 miliardi di euro ai soci in soli tre anni, mentre l'offerta di MPS si presenta senza un chiaro razionale. Con un piano che punta a oltre 1,9 miliardi di utile netto entro il 2028, gli investitori devono seguire da vicino queste mosse decisive che potrebbero rivoluzionare il panorama finanziario italiano. Ma quali sono le vere ragioni dietro queste iniziative?

Milano, 27 giu. (askanews) – Mediobanca proietta le stime finanziaria del suo piano industriale al 2028 e punta a centrare un utile netto di oltre 1,9 miliardi di euro a giugno 2028, con una componente di 1,7 miliardi di utile ordinario e per 0,2 miliardi con proventi non ricorrenti derivanti dalla valorizzazione di un progetto immobiliare nel Principato di Monaco. Un risultato che si rifletterà sulla crescita nella remunerazione degli azionisti che possono aspettarsi a 4,9 miliardi nel triennio di cui 4,5 miliardi in dividendi, pay-out al 100%, e 0,4 miliardi tramite il completamento del piano di riacquisto e cancellazione di azioni proprie già previste dal piano al 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it