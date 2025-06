Mediobanca ' l' offerta di Mps non è razionale e con rischi'

Mediobanca si distingue nel panorama finanziario per il suo ambizioso piano al 2028, volto a consolidare un modello di banca specializzata ad alta redditività e sostenibilità, con rischi contenuti. Tuttavia, l’offerta di scambio di Mps, per gli azionisti Mediobanca, appare priva di una reale logica industriale e porta con sé rischi significativi. In questo contesto, emerge la complessità delle strategie bancarie e le sfide di un settore in evoluzione.

Il piano al 2028 di Mediobanca ha come tratti distintivi per gli azionisti quelli di consolidare il modello di banca specializzata capace di generare una crescita ed una redditività alta e sostenibile con un basso rischio di esecuzione nonché di determinare una forte generazione di capitale per effetto di un business mix capital light. "L' offerta di scambio di Mps, al contrario, per gli azionisti Mediobanca è priva di razionale industriale e finanziario ed è caratterizzata da evidenti elevati rischi di esecuzione ". Lo si legge nella nota con gli aggiornamenti al 2028. Nella nuova bocciatura dell'ops di Mps, Mediobanca elenca oi seguenti motivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca, 'l'offerta di Mps non è razionale e con rischi'

