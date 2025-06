Mediobanca in tre anni 4,9 miliardi ai soci

Mediobanca si prepara a un futuro promettente, con una strategia ambiziosa che prevede di distribuire ben 49 miliardi di euro ai propri soci in soli tre anni. Il nuovo piano “One Brand-One Culture” punta a una crescita solida, con un utile netto stimato di 1,9 miliardi e una remunerazione complessiva di 4,9 miliardi, di cui 4,5 miliardi in contanti. Un progetto che rafforza la fiducia degli azionisti e l'impegno di Mediobanca verso il proprio sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato l'aggiornamento delle proiezioni economico- finanziarie per il periodo 2025-28 del Piano "One Brand-One Culture". In tre anni è stimata una crescita con un utile netto a 1,9 miliardi e una remunerazione degli azionisti di 4,9 miliardi in 3 anni, di cui 4,5 miliardi cash. Lo comunica Mediobanca in una nota sull'aggiornamento delle proiezioni economico- finanziarie per il periodo 2025-28 del Piano "One Brand-One Culture". Stimata crescita dei ricavi. E' stimata "una crescita dei ricavi ad oltre 4,4 miliardi (+20% nel triennio, CAGR +6%2) con solida contribuzione da parte di tutti i segmenti", prosegue la nota di Mediobanca.

