Mediobanca alletta gli azionisti per sventare l’offerta di Mps | Nei prossimi tre anni vi verseremo 4,9 miliardi

Mediobanca gioca d’anticipo e alletta gli azionisti per blindare il proprio futuro, promettendo 4,9 miliardi di ricompense nei prossimi tre anni come antidoto all’offerta di MPS. Una strategia decisa a consolidare il suo ruolo di leadership e sventare le ambizioni del Monte dei Paschi di Siena. Dopo l’annuncio, il titolo ha...

Mediobanca sfida il Monte dei Paschi di Siena, che come è noto ha presentato un’ offerta pubblica di scambio per Piazzetta Cuccia. Per renderla meno appetibile, il gruppo guidato da Alberto Nagel nel piano aggiornato al 2028 approvato giovedì dal cda promette agli azionisti che non consegneranno le proprie quote a Mps una remunerazione da 4,9 miliardi in tre anni, di cui 4,5 in dividendi e il resto con un buyback. Dopo l’annuncio il titolo ha guadagnato terreno in Borsa salendo a 19,5 euro mentre Mps cede a 7 euro: lo sconto dell’ops di Rocca Salimbeni si allarga così all’8,6%, pari a un gap di circa 1,4 miliardi rispetto alle valutazioni di mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mediobanca alletta gli azionisti per sventare l’offerta di Mps: “Nei prossimi tre anni vi verseremo 4,9 miliardi”

